ما الجديد لدى «آبل»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 02:00 مساء
صورة التقطت من الشاشة خلال العرض الافتراضي الذي نظمته آبل في 15 سبتمبر 2020 في مقرها بكوبيرتينو (كاليفورنيا) لعرض جديد منتجاتها (أ ف ب)

خلال عرض أقيم بالكامل افتراضياً ونُقِل عبر الإنترنت، من مقرها في كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا)، كشفت «آبل» جديد ساعاتها المتصلة بالإنترنت «آبل ووتش»، وهي النسخة السادسة.

وعرضت الشركة، الثلاثاء، النماذج الجديدة لساعتها «آبل ووتش» ولجهازها اللوحي «آيباد» إضافة إلى اشتراكها الجديد «آبل وان»، لكنها لم تعلن أي معلومات عن هاتفها الذكي «آي فون 12» الذي قد يكون متوافقاً مع تقنية الجيل الخامس، حسب «فرانس برس».

ومن أبرز الابتكارات في هذه النسخة الجديدة استحداث أداة لاحتساب معدّل الأكسجين في الدم خلال ثوانٍ قليلة، تشكّل تقييما فاعلاً للوظائف التنفسية، بحسب «آبل».

ومن الجديد أيضاً اشتراك «آبل وان» في منصات البث التدفقي والموسيقى وألعاب الفيديو التابعة لـ«آبل»، وكذلك في خدمتها الحسابية (المعلوماتية مِن بُعد).

ويبدأ سعر الاشتراك الأساسي من 14.95 دولار شهرياً، وسيتاح خلال الخريف المقبل في نحو 100 بلد، في حين حُدِد سعر الاشتراك العائلي بـ19.95 دولار شهرياً.

كذلك أعلنت «آبل» عن نماذج جديدة من جهازيها اللوحيين «آيباد» (بسعر يبدأ من 329 دولاراً) و«آيباد إير» (اعتباراً من 599 دولاراً).

ولم تُشِر «آبل» خلال هذا العرض الافتراضي إلى النسخة الجديدة العاملة بتقنية الجيل الخامس من هاتفها «آيفون» التي ينتظرها المستهلكون كما «وول ستريت».

وتوقع عدد من الخبراء أن تقيم الشركة الشهر المقبل على الأرجح عرضاً يخُصَص حصرياً لهاتفها الجديد.

وتحدث البعض عن أن هذا التأخير يعود إلى تأخير في الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت شركتا «سامسونغ» و«إل جي» الكوريتان الجنوبيتان المنافستان لـ«آبل» طرحتا في الأسواق طرازات من هواتفهما عاملة بتقنية الجيل الخامس.

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