«يوتيوب» تطلق تطبيقا منافسا لـ«تيك توك» في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 12:44 مساء
«يوتيوب» تطلق تطبيقا منافسا لـ«تيك توك» في الهند (أ ف ب)

بدأت «يوتيوب»، الإثنين، تجربة منافس لـ«تيك توك» في الهند، معربة عن نيتها تحسين نسق مقاطع الفيديو القصيرة ونشره في مزيد البلدان في الأشهر المقبلة.

وأطلق تطبيق «يوتيوب شورتس» في وقت توصّلت «تيك توك» إلى اتفاق شراكة مع «أوراكل» تأمل أن تتجنّب بفضله حظرها في الولايات المتحدة بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أكّد، الإثنين، عرضًا تقدّمت به «أوراكل» بشأن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة بعدما رفضت «بايت دانس» الشركة المالكة لتطبيق تشارك مقاطع الفيديو القصيرة هذا عرضا من «مايكروسوفت».

لكن ليس من الواضح بعد إن كانت الصفقة ستحظى بموافقة الهيئات الأميركية الناظمة، وقال كريس جاف، نائب رئيس إدارة المنتجات في «يوتيوب»، إن شورتس هي «تجربة جديدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة للمبدعين والفنانين الذين يريدون تصوير مقاطع قصيرة لافتة بواسطة هواتفهم المحمولة لا غير».

وتقتصر هذه التسجيلات على 15 ثانية، بحسب منصة «يوتيوب» المملوكة لـ«غوغل» التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم، وسرعان ما لقي «تيك توك» بأشرطته الموجزة واللافتة شعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم.

غير أن مزاعم الرئيس الأميركي بـأن «تيك توك» قد تكون أداة في يد السلطات الصينية لتتبّع الموظفين الفدراليين في الولايات المتحدة وجمع بيانات لغرض الابتزاز والتجسّس على الشركات أثارت زوبعة دبلوماسية بين واشنطن وبكين.

ووقّع ترامب أوامر تنفيذية لبيع عمليات الشركة الصينية في الولايات المتحدة بحلول مهلة 20 سبتمبر تحت طائلة حظر التطبيق في البلد، وتدحض «تيك توك» من جهتها هذه التهم.

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