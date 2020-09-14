«بايت دانس» لن تبيع «تيك توك» لأي مشترين أميركيين

«بايت دانس» لن تبيع «تيك توك» لأي مشترين أميركيين (أرشيفية:انترنت)

قالت محطة «سي جي تي إن» التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية، التي تديرها الدولة بالصين، نقلًا عن مصادر إن شركة «بايت دانس» لن تبيع عمليات تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة لشركة «أوراكل» أو شركة »مايكروسوفت» ولن تعطي شفرة مصدر منصة الفيديو لأي مشترين أميركيين.

وامتنعت «بايت دانس» عن التعليق على تقرير المحطة، وكانت مصادر مطلعة قالت إن شركة «بايت دانس» الصينية تخلت عن بيع «تيك توك» في الولايات المتحدة، وقررت السعي إلى إبرام شراكة مع شركة «أوراكل» على أمل تفادي حظر أميركي مع إرضاء الحكومة الصينية، وفقًا لوكالة «رويترز».