«هواوي» تطرح هواتف عاملة بنظام تشغيلها الخاص

هواوي تعد بطرح هواتف عاملة بنظام تشغيلها الخاص في 2021 (أ ف ب)

سيكون نظام التشغيل المطور «هارموني أو أس»، الخاص بـ«هواوي» الصينية، متوافرا على هواتفها الذكية اعتبارا من العام المقبل.

ويأتي ذلك بعد عقوبات أميركية تحول دون استخدام نظام تشغيل «أندرويد»، حسب «فرانس برس».

ولا يتوافر نظام «هارموني أو إس»، الذي كشفت عنه «هواوي» العام الماضي، إلا في بعض منتجات الشركة التي تتخذ مقرا لها في مدينة شنجن جنوب الصين، خصوصا على أجهزة التلفزيون الذكية.

ويشكل نظام التشغيل عنصرا أساسيا في عمل الأجهزة الإلكترونية. وأكثرية الهواتف المحمولة في العالم مجهزة بنظام «أندرويد» التابع لـ«غوغل» أو «آي أو إس» من «آبل».

وخلال مؤتمر صحفي، قال ريتشارد يو أحد مديري «هواوي» إن الشفرة المصدرية الخاصة بنظام «هارموني أو إس» ستكون متاحة اعتبارا من ديسمبر لمطوري التطبيقات. وأول هاتف ذكي عامل بهذا النظام التشغيلي من تصنيع المجموعة سيطرح خلال العام 2021، حسب يو.

وقال يو: «سنقدم عمل المطورين الصينيين لبقية العالم، مع الأمل في رؤية نسخ جديدة من (تيك توك) في المستقبل»، في إشارة إلى التطبيق الرائج للفيديوهات القصيرة الذي تهدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره في الولايات المتحدة.

وكثفت واشنطن في الأشهر الأخيرة الضغوط على حلفائها لكي يحظروا التجهيزات المصنعة من «هواوي» بتقنية الجيل الخامس للاتصالات التي تصنف المجموعة الصينية رائدة فيها، متحدثة عن مخاطر مرتبطة بأمن المعلوماتية.

كما أن «هواوي» مدرجة على قائمة سوداء أميركية لمنعها من الاستحواذ على تقنيات مطورة في الولايات المتحدة تحتاج إليها في صنع هواتفها. وباتت الشركة الصينية مضطرة إلى التعجيل في تطوير تقنياتها الخاصة.

ورغم ضغوط واشنطن، نجحت «هواوي» في انتزاع صدارة مبيعات سوق الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعدما أطاحت منافستها الكورية الجنوبية «سامسونغ».