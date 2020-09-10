قناة بنما بحاجة إلى المياه لضمان استدامة تشغيلها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 سبتمبر 2020, 04:01 مساء
انخفض مستوى المياه في القناة بسبب التغيّر المناخي (أرشيفية: الإنترنت)

تسعى إدارة قناة بنما (إيه سي بي) التي انخفض مستوى المياه فيها بسبب التغيّر المناخي، إلى إيجاد حلّ مستدام لضمان تشغيل هذا الممرّ المائي المهمّ للتبادلات التجارية.

وأطلقت الإدارة، الثلاثاء، استدراج عروض لضمان توفير 1.4 مليار متر مكعّب إضافي من المياه على الأقلّ في القناة الممتدّة على 77 كيلومترا التي يعبر فيها 3.5% من إجمالي التبادلات التجارية العالمية، وفق ما صرّح خوسيه ريّس، نائب رئيس المشروع، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، وفق «فرانس برس».

وفي العام 2019، شهد الحوض المائي للقناة نقصا شديدا في المتساقطات ولم يُجمع فيه سوى 3 مليارات متر مكعّب من المياه، علما بأن القناة بحاجة عادة إلى 5.2 مليار لتشغيلها.

وتعتزم إدارة قناة بنما استثمار نحو ملياري دولار في مشروع تزويد المياه هذا.

ومن الحلول المحتملة، ضخّ المياه الجوفية وتشييد السدود وتحلية مياه البحر والتزوّد من منشآت لمعالجة المياه.

وأكدت السلطات أن نقص المياه هو أكبر تحدّ يواجه القناة، وهي اضطرت إلى اعتماد إجراءات للتخفيف من حدّة المشكلة.

والمستخدمون الرئيسيون لهذه القناة هم الولايات المتحدة والصين واليابان.

وخلال السنة المالية 2019، سجّلت القناة رقما قياسيا للإيرادات (3.354 مليار دولار) والحمولات (450.7 مليون طنّ).

دشّنت قناة بنما في العام 1914، وهي تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ عبر برزخ بنما لتفادي المرور بكايب هورن في أقصى جنوب أميركا الجنوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد قرار البقاء.. ميسي يتدرب يوم الإجازة لبرشلونة
رياضة عالمية
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى
ليبيا
ترامب مدافعا عن إدارته أزمة «كورونا»: أردت عدم إثارة ذعر الأميركيين
دولى
اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب دون قرار بشأن اتفاق الإمارات وإسرائيل
عربى
اقزيط: زيارة القاهرة تدعم مسارات جنيف والمغرب.. ولا نية لزيارة الإمارات حاليا
ليبيا
قائد «أفريكوم» يؤكد للنمروش دعم أميركا استمرار الحوار الليبي ووقف إطلاق النار
ليبيا
بن شرادة: زيارتنا القاهرة تهدف إلى مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا
ليبيا
ضربة وشيكة تهدد «الليغا» بعد عاصفة ميسي
رياضة عالمية
جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
ليبيا
برلماني نرويجي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام 2021 لإبرام الاتفاق الإسرائيلي - ...
دولى
ديوان المحاسبة يفجر مفاجآت بشأن محطات الكهرباء غير المنفذة.. ويحذر الإدارة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: شركة الكهرباء تلكأت في تنفيذ مشروع محطة شرق طرابلس
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة أخرى