«مايكروسوفت» تستعد لطرح «إكس بوكس إس» مصغر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 04:52 مساء
شخص يلتقط صورة لشعار «إكس بوكس» خلال مؤتمر صحفي لـ«مايكروسوفت» في لوس أنجليس، 10 يونيو 2013. (أ ف ب)

أعلنت «مايكروسوفت» الثلاثاء، أنها تتحضر لطرح جهازها لألعاب الفيديو «إكس بوكس إس»، وهو نسخة مصغرة من مجموعتها الجديدة لمنصات الألعاب، بسعر 300 دولار.

وكتبت المجموعة العملاقة في تغريدة عبر «تويتر» بعد تسريب معلومات بشأن المنتج الجديد: «إكس بوكس سيريز إس، مع أداء من الجيل الأحدث في أصغر جهاز إكس بوكس»، وفق «فرانس برس».

ويطرح الجهاز الجديد رسميا في العاشر من نوفمبر وهو مصمم لألعاب على شكل برمجيات وخدمات عبر الإنترنت بدل تخزينها على الجهاز، حسب فيديو ترويجي للعلامة التجارية.

ويبدو أن الخريف سيشهد نشاطا كبيرا في قسم ألعاب الفيديو في «مايكروسوفت»، خصوصا مع إطلاق خدمة ألعاب عبر أنظمة الحوسبة السحابية وإطلاق «إكس بوكس سيريز إكس» أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

ومن المقرر دخول منصة الألعاب على أنظمة الحوسبة السحابية «إكس كلاود» بحلول نهاية الشهر، بدءا بمشتركي «إكس بوكس غايم باس ألتيمت» وهي مكتبة ألعاب «إكس بوكس» متاحة مقابل اشتراك.

أما جهاز «إكس بوكس سيريز إكس» فلم يُعلن عن سعرها، غير أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن توجه لطرحه بسعر 500 دولار اعتبارا من نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»