شركة روسية تكشف عن تقنيات جديدة لحماية العساكر والآليات الحربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 03:58 مساء
يبدأ الإنتاج الصناعي لهذه التقنية الجديدة قريبا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «روستيخ» الروسية تطويرها تقنيات خاصة ستساعد في حماية العساكر والآليات العسكرية.

وقال بيان صادر عن الشركة: «أكمل الخبراء في Technodinamika التابعة لشركتنا الاختبارات على نوع جديد من السيراميك المقوى، الذي سيستخدم في الدروع الخاصة بحماية أفراد الجيش والمدرعات والآليات العسكرية، وكذلك في حماية المعدات العسكرية الأرضية والبحرية والجوية»، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأشار البيان إلى أن الخبراء التابعين للشركة تمكنوا من تصنيع ألواح خاصة يدخل في تركيبها السيراميك الفائق الصلابة المدعم بأوكسيد الألمنيوم، وهذه الألواح أظهرت خصائص وقائية فعالة في دروع الحماية العسكرية، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج الصناعي لهذه الألواح قريبا.

وتبعا للخبراء في روستيخ فإن الاختراع الجديد سيسهم في تطوير دروع حماية مركبة، متينة وخفيفة الوزن، وقادرة على حماية الأفراد والمعدات العسكرية من أخطار الرصاص والقذائف الخارقة للدروع.

وخلال الاختبارات التي أجريت على ألواح السيراميك المذكورة تم تعريضها لرصاص بندقية القنص «دراغونوف» من عيار 7.62 ملم، كما اختبرت في دروع «Kirasa» العسكرية الروسية، لتبين الاختبارات أنها تتمتع بمتانة ممتازة وجودة عالية.

وكشفت «روستيخ» في الأشهر القليلة الماضية عن العديد من الاختراعات والتقنيات العسكرية الجديدة التي طورها خبراؤها والشركات التابعة لها، مثل منظومات «Hermes» الصاروخية العالية الدقة، التي يصل مدى صواريخها إلى 100 كلم، ومسدسات «Aspid» و«Poloz»، ومنظومة «Ataka-DBS» المضادة للدرونات، إضافة إلى مروحيات «Mi-35P» و«Mi-171Sh» القتالية الحديثة.

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