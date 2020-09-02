«إكستنكشن ريبيليين» تطلق سلسلة تظاهرات في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 02:34 مساء
ناشطون من حركة «إكستنكشن ريبيليين» خلال مسيرة في وسط لندن، 1 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

توافد متظاهرون، يطالبون بإجراءات للتصدي للتغير المناخي، إلى مقر البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مطلقين سلسلة من الاحتجاجات تنظم خلال الأيام العشرة المقبلة في بريطانيا بمبادرة من حركة «إكستنكشن ريبيليين».

ومن المقرر تنظيم احتجاجات متعددة بين الأول من سبتمبر والعاشر منه، بما فيها «مسيرة العار» في محيط المصرف المركزي و«مهرجان الفساد» في جوار المباني الحكومية التابعة لوزارة المالية، فضلًا عن تظاهرة صامتة أمام قصر باكينغهام، وفق «فرانس برس».

وفرضت الشرطة تدابير مشددة على الاحتجاجات الثلاثاء، مانعة المركبات ومقيدة مواقع التظاهرات ومواقيتها.

وقالت جين كونور، مديرة دائرة شرطة العاصمة، «فرضنا هذه الشروط لأننا نعلم أن هذه الاحتجاجات قد تقوض عمل الشركات وحركة الركاب والسكان، وهو أمر لن نقبل به»، مشيرة إلى أنه يجوز توقيف كل مَن يخالف هذه القواعد.

وكانت الشرطة أوقفت العام الماضي نحو 1700 شخص ضمن فعاليات مماثلة امتدت على عشرة أيام تحت تسمية «انتفاضة الخريف» نظمتها «إكستنكشن ريبيليين»، وأدت إلى زعزعة الحركة في البلد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جلاد نظام الخمير الحمر عن 77 عاما
دولى
دبلوماسي روسي: موسكو ليس لديها أية رهانات في ليبيا عكس «اللاعبين الخارجيين»
ليبيا
إظلام تام في المنطقتين الوسطى والجنوبية
ليبيا
المجلس الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يعلن حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من خامنئي على تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
دولى
فيروز رمز وحدة لبنان في زمن الانقسامات
ثقافة وفن
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
نيمار: سأبقى في «باريس سان جيرمان» من أجل «الأبطال»
رياضة عالمية
تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا