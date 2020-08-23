حملة لمكافحة الكراهية على «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 10:38 صباحا
شعار تيك توك على شاشة هاتف آيفون خلفه العلم الأميركي في آرلينغتون بولاية فرجينيا، في 3 أغسطس 2020 (أ ف ب)

بعد الانتقادات الكثيرة التي طاولتها، شددت منصة «تيك توك» على التزامها مكافحة الكراهية، في الفيديوهات المنشورة عبر شبكتها.

وقال المسؤول عن السلامة لدى «تيك توك» في الولايات المتحدة، إريك هان، في بيان إن المنصة وضعت هدفا لها يتمثل في «القضاء على الكراهية عبر تيك توك» حسب «فرانس برس».

وعدّد سلسلة تدابير اتخذتها الشبكة في هذا الإطار تشمل تحسين التشريعات وتدريب فرق من المشرفين على المحتويات وتوعية المستخدمين.

وأشارت «تيك توك» إلى أنها حظرت منذ مطلع العام الجاري 1300 حساب، وسحبت أكثر من 380 ألف تسجيل مصور و64 ألف تعليق في الولايات المتحدة، على خلفية انتهاك القواعد المتصلة بالمضامين المحرضة على الكراهية.

ولفت هان إلى أن «هذه الأرقام لا تعكس نجاحا تاما في رصد كل المحتويات أو السلوكيات المحرضة على الكراهية، لكنها تظهر تصميمنا».

وانخرطت «تيك توك» في حملة إعلامية في الأشهر الأخيرة، لتبدو في مظهر الشبكة المسؤولة والملتزمة في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، تهديدا بالحظر أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتهمها، من دون أدلة، بالتجسس على مستخدميها لحساب بكين، وهو ما تنفيه الشبكة.

وتحدث إريك هان أيضا عن التقدم الذي أحرزته «تيك توك» في التصدي للعنصرية، وهو موضوع متفجر في الولايات المتحدة، خصوصا في ظل العنف الممارس من الشرطة في حق أفراد من الأقليات الاجتماعية والإثنية.

وقال إريك هان: «إذا ما عمد أحد من أي أقلية، كالمثليين والمتحدرين من أصول أميركية لاتينية أو آسيوية أو المتحدرين من جزر المحيط الهادئ أو السود أو مجتمعات السكان الأصليين، إلى استخدام إهانة بطريقة محوّرة (...) نريد أن يفهم مسؤولو الإشراف على المحتويات لدينا إطار المنشور وألا يسحبوه من طريق الخطأ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين