«ليغو» تطلق قطعا بطريقة برايل مخصصة للأطفال ضعاف البصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 05:17 مساء
مدينة مبنية من مكعّبات الليغو في هيلسنكي، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت شركة «ليغو» الدنماركية للألعاب، الخميس، أنها ستطلق في سبع دول قطعًا مخصصة للأطفال ضعاف البصر بالاعتماد على طريقة برايل.

وأوضحت المجموعة في بيان أن حروفًا وأرقامًا ورموزًا بطريقة برايل موجودة على هذه القطع لكنها تبقى «متوافقة تمامًا مع نظام ليغو»، وهي من الألوان نفسها للقطع التقليدية لكي يكون استخدامها متاحًا للمبصرين أيضًا، وفق «فرانس برس».

ويتمثل هدف المجموعة في تشجيع الأطفال ضعاف البصر على الإفادة من وسائل جديدة لتعلّم القراءة والكتابة.

وستكون البرازيل والدنمارك وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الدول السبع الأولى التي ستطرح فيها هذه القطع، على أن تصبح متوافرة في مطلع 2021 بإحدى عشرة لغة وفي 20 دولة.

وكانت نسبة 25 في المئة من أرباح المجموعة العام 2019 خصصت لمؤسسة «ليغو» التي تعمل خصوصًا لمساعدة الأطفال ذوي الصعوبات.

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