إطلاق خدمة «ريلز» المنافسة لـ«تيك توك» عبر «إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 05:15 مساء
شعار "فيسبوك" (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» الخميس إطلاق خاصية «ريلز» الجديدة للفيديوهات القصيرة والمسلية على منصتها «إنستغرام»، وهي خدمة شبيهة بتطبيق «تيك توك» الذي استقطب جمهورا واسعا من صغار السن ويهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره.

وكما «تيك توك»، تتيح «ريلز» نشر تسجيلات مصورة وتشاركها لعرضها على مستخدمين لا يقتصر نطاقهم على دائرة الأصدقاء والمتابعين، «ما يوفر للجميع فرصة أن يصبح صانع محتوى على إنستغرام وإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية» وفق ما أعلنت «فيسبوك» في بيان.

وبعد تجربة هذه الخاصية منذ نوفمبر في البرازيل، وبعدها في فرنسا وألمانيا منذ يونيو، يبدأ العمل بهذا النسق الجديد الأربعاء في 50 بلدا من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورا ببريطانيا والهند واليابان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسيجد مستخدمو «إنستغرام» علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع المعزز وموسيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي، وتتشارك الخاصية الجديدة المبدأ عينه مع «تيك توك» التي أطلقت قبل عامين وحققت نجاحا عالميا بفضل منشوراتها الخفيفة والكوميدية.

ويستخدم 3.14 مليار شخص شهريا التطبيقات المملوكة للشبكة الأميركية العملاقة «فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر»، وتتنافس الشبكات الاجتماعية على كسب اهتمام المستخدمين وزيادة المدة التي يمضونها، ويعتمد نموذجها الاقتصادي على البيانات الشخصية التي تقوم على إعداد ملفات للمستهلكين وبيع إعلانات محددة الأهداف على نطاق واسع.

وحقق تطبيق «تيك توك» جماهيرية كبيرة في الأشهر الأخيرة خصوصا في مرحلة الحجر المنزلي لمكافحة وباء «كوفيد-19»، وتخطى عتبة مليار مستخدم مضاهيا بذلك «إنستغرام»، غير أن التطبيق المملوك لمجموعة صينية بات في صلب التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل اتهامات غير مثبتة توجهها إليها واشنطن بالتجسس على المستخدمين لحساب بكين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تمد جسمك بفيتامين B12