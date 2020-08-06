إطلاق خدمة «ريلز» المنافسة لـ«تيك توك» عبر «إنستغرام»

شعار "فيسبوك" (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك» الخميس إطلاق خاصية «ريلز» الجديدة للفيديوهات القصيرة والمسلية على منصتها «إنستغرام»، وهي خدمة شبيهة بتطبيق «تيك توك» الذي استقطب جمهورا واسعا من صغار السن ويهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره.

وكما «تيك توك»، تتيح «ريلز» نشر تسجيلات مصورة وتشاركها لعرضها على مستخدمين لا يقتصر نطاقهم على دائرة الأصدقاء والمتابعين، «ما يوفر للجميع فرصة أن يصبح صانع محتوى على إنستغرام وإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية» وفق ما أعلنت «فيسبوك» في بيان.

وبعد تجربة هذه الخاصية منذ نوفمبر في البرازيل، وبعدها في فرنسا وألمانيا منذ يونيو، يبدأ العمل بهذا النسق الجديد الأربعاء في 50 بلدا من الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورا ببريطانيا والهند واليابان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسيجد مستخدمو «إنستغرام» علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع المعزز وموسيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي، وتتشارك الخاصية الجديدة المبدأ عينه مع «تيك توك» التي أطلقت قبل عامين وحققت نجاحا عالميا بفضل منشوراتها الخفيفة والكوميدية.

ويستخدم 3.14 مليار شخص شهريا التطبيقات المملوكة للشبكة الأميركية العملاقة «فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر»، وتتنافس الشبكات الاجتماعية على كسب اهتمام المستخدمين وزيادة المدة التي يمضونها، ويعتمد نموذجها الاقتصادي على البيانات الشخصية التي تقوم على إعداد ملفات للمستهلكين وبيع إعلانات محددة الأهداف على نطاق واسع.

وحقق تطبيق «تيك توك» جماهيرية كبيرة في الأشهر الأخيرة خصوصا في مرحلة الحجر المنزلي لمكافحة وباء «كوفيد-19»، وتخطى عتبة مليار مستخدم مضاهيا بذلك «إنستغرام»، غير أن التطبيق المملوك لمجموعة صينية بات في صلب التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل اتهامات غير مثبتة توجهها إليها واشنطن بالتجسس على المستخدمين لحساب بكين.