رحلة تجريبية لصاروخ «سبايس إكس» إلى المريخ

موقع تشييد مركبة "ستارشيب" من "سبايس إكس" في بوكا تشيكا في تكساس (ا ف ب)

أجرت شركة «سبايس إكس» رحلة استمرت دقيقة لأكبر نموذج تجريبي لصاروخ «ستارشيب» المستقبلي، الذي تسعى الشركة من خلاله إلى استيطان المريخ.

وكتب، إلون ماسك، مؤسس «سبايس إكس» في تغريدة على «تويتر»، ردًّا على سؤال أحد المتابعين: «المريخ بدأ يصبح موضوعًا قابلاً للتصديق»، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

ولا يزال النموذج التجريبي من مركبة «ستارشيب» في مراحله الأولية، وهو عبارة عن أسطوانة معدنية كبيرة أنجزت بناءها فرق «سبايس إكس» خلال بضعة أسابيع في منطقة بوكا تشيكا الساحلية في تكساس، وهو أصغر من الصاروخ المستقبلي.

وانفجرت نماذج تجريبية عدة خلال اختبارات على الأرض، في مقاربة تعلمية قائمة على تصحيح الأخطاء المرتكبة، وأظهرت، صور نشرها الثلاثاء أخصائيون في شؤون الفضاء، الطراز التجريبي الأحدث «أس أن 5»، وهو يرتفع ببطء وصولًا إلى علو غير محدد قبل النزول وسط سحابة من الغبار، مع تحكم جيد بالمسار.

وكان مقررًا بلوغ الصاروخ التجريبي علو 150 مترًا، غير أن «سبايس إكس» لم تؤكد أي تفصيل عن الرحلة، وفي 2019، حلق نموذج تجريبي سابق يحمل اسم «ستارهوبر»، بحجم أصغر، على علو 150 مترًا قبل أن يعود للهبوط بنجاح.

ويبلغ طول مركبة «ستارشيب» التي وضع إلون ماسك تصورًا لها 120 مترًا، وهو معد للهبوط عموديًّا في المريخ.