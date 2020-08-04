«غوغل» تكشف أول هواتفها بتكنولوجيا الجيل الخامس

تطرح «غوغل» أول هواتفها الذكية الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس، وهما نسخة من الهاتف «بيكسل 4إيه» والهاتف الجديد «بيكسل 5»، في الخريف المقبل.

ويبدأ سعر هذه الهواتف من 499 دولارًا، فيما خفضت الشركة أيضًا سعر هاتفها «4إيه» الذي لا يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس ليبدأ من 349 دولارًا في مسعى لجذب مزيد الزبائن ذوي الميزانيات المحدودة، حسب «رويترز»، الثلاثاء.

وعلى غرار شركة «أبل» التي طرحت هاتف «أيفون» أصغر في أبريل، بسعر 399 دولارًا، يعكس هاتف «غوغل» الذكي ذو السعر المنخفض سعي الشركة للوصول إلى المشترين، الذين تضرروا من التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس «كورونا».

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ومن المتوقع أن تطرح شركة «سامسونغ» هذا الأسبوع هواتفها الذكية الرائدة الجديدة ومن بينها الهاتف «غالاكسي نوت» وهاتف آخر قابل للطي بهدف الصمود في وجه المنافسة مع شركة «هواوي» الصينية التي اقتنصت مؤخرًا لقب أكبر بائع للهواتف الذكية في الربع الثاني.

وسيكون سعر الهاتف «4إيه» الذي لا يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس أقل 50 دولارًا من الهاتف «بيكسل 3إيه»، وهو أرخص هواتف مجموعة «بيكسل».

وعرقلت الجائحة الموعد الأصلي لطرح الهاتف «4إيه» الذي سيصبح متاحًا للتوصيل اعتبارًا من 20 أغسطس في الولايات المتحدة.

وقالت «غوغل» إن هواتفها الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس ستتوفر في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.