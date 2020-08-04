أول رحلة فضائية سياحية في الربع الأول من 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 01:22 مساء
صورة عن نموذج الطائرة المطورة من "فيرجين غالاكتيك" (أ ف ب)

توقعت شركة «فيرجين غالاكتيك» للسياحة الفضائية الإثنين تسيير أول رحلة سياحية إلى الفضاء في الربع الأول من 2021، على أن يكون في عدادها مؤسسها ريتشارد برانسون.

وأوضحت الشركة التي أسسها الملياردير البريطاني أنها تعتزم «الانتقال إلى المرحلة المقبلة من برنامج رحلاتها التجريبية في الخريف» مع رحلتين مأهولتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

و «مع افتراض أن الرحلتين ستؤتيان النتائج المرجوة، تعتزم فيرجين غالاكتيك أن تسيِّر رحلة السير ريتشارد برانسون في الربع الأول من 2021».

وستشكل هذه الرحلة الأولى للشركة التي أفادت بأن 600 شخص اشتروا تذاكر لرحلاتهم إلى الفضاء في مقابل 250 ألف دولار، كذلك ستكون شرارة الانطلاق للرحلات التجارية إلى الفضاء.

ولم تحدد «فيرجين غالاكتيك» أي تاريخ حتى الساعة، غير أن مديريها أكدوا أخيرًا أنها مسألة أشهر وليس سنوات، وتأخر تطوير مركبة «فيرجين غالاكتيك» التي سميت «سبايس شيب تو»، بفعل حادث العام 2014 إثر خطأ بشري ارتكبه أحد سائقَي المركبة ما أدى إلى تفككها.
 

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