ترامب يمهل «مايكروسوفت» 45 يوما لشراء «تيك توك»

ترامب يمهل «مايكروسوفت» 45 يوما لشراء «تيك توك» (أرشيفية:انترنت)

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس دونالد ترامب وافق فقط على السماح لشركة «مايكروسوفت» بالتفاوض على الاستحواذ على تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يومًا.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا في موقف ترامب، ودفعت «مايكروسوفت»، عملاق التكنولوجيا لإعلان اهتمامها بإتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق التواصل الاجتماعي في خطوة قد تغذي التوتر في العلاقات الأميركية -الصينية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال ترامب، الجمعة، إنه يعتزم حظر تطبيق «تيك توك» وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرًا على الأمن الوطني بسبب البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق، وسيتيح الاستحواذ على تطبيق «تيك توك»، الذي يفخر بوجود 100 مليون مستخدم أميركي له، فرصة نادرة لكي تصبح «مايكروسوفت» منافسًا كبيرًا لعمالقة التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«سناب»، وتملك «مايكروسوفت» أيضًا شبكة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي.

وكان ترامب رفض فكرة بيع التطبيق لـ«مايكروسوفت»، الجمعة، إلا أنه في أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي للشركة قالت «مايكروسوفت»، في بيان الأحد، إنها ستواصل المفاوضات لشراء «تيك توك» من «بايت دانس» وإنها تستهدف التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر، وقالت المصادر إن هذه المهلة حددتها لشركتي «بايت دانس» و«مايكروسوفت» لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التي تتولى فحص الصفقات المنطوية على مخاطر تتعلق بالأمن الوطني.

وقال مصدر إن ترامب غيَّـر رأيه في أعقاب ضغوط من بعض مستشاريه وقيادات كثيرة في الحزب الجمهوري، ومن شأن حظر التطبيق أن يستعدي كثيرين من مستخدميه الشباب قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، كما أنه سيفتح الباب أمام موجة من الطعون القضائية.

وأصدر عدد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين بيانات في اليومين الأخيرين يحثون فيها ترامب على تأييد بيع «تيك توك» إلى «مايكروسوفت»، وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، قبل صدور بيان من البيت الأبيض إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستشرف على المفاوضات بين «بايت دانس» و«مايكروسوفت»، ومن حق لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأميركية منع أي اتفاق.

وقالت «مايكروسوفت» في بيان: «إن مايكروسوفت تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس، وهي ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة»، وفي بيان، صدر الأحد، لم يرد فيه ذكر لتطبيق «تيك توك»، قالت «بايت دانس» إنها تواجه «صعوبات معقدة يصعب تصورها» في الانتقال من المحلية إلى العالمية.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس «كورونا المستجد»، ظهر «تيك توك» كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم، وبموجب الصفقة المقترحة قالت «مايكروسوفت» إنها ستسيطر على عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وأضافت أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين لتطبيق «تيك توك» وبقاءها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن «مايكروسوفت» قد تدعو مستثمرين أميركيين آخرين للحصول على حصص أقلية في «تيك توك»، ويأتي نحو 70 في المئة من مستثمري «بايت دانس» من الولايات المتحدة، ولم يتضح حجم المبلغ الذي قد تدفعه «مايكروسوفت» مقابل «تيك توك»، والتوقعات، التي تقيِّم التطبيق تجاوزت 50 مليار دولار.

