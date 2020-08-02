«فيسبوك» تنافس «يوتيوب» عبر خوض غمار الأعمال الموسيقية المصورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 أغسطس 2020, 02:30 مساء
لافتة ضخمة عند مدخل مقر «فيسبوك» الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 23 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك»، الجمعة، إضافة تسجيلات مصورة موسيقية محفوظة الحقوق يمكن للمستخدمين مشاهدتها مباشرة عبر الشبكة من دون الحاجة للانتقال إلى «يوتيوب»، التي تستحوذ على القسم الأكبر من الأعمال الموسيقية المصورة.

وستضاف هذه الفئة الجديدة على خدمة «فيسبوك ووتش»، كما سيتاح للمستخدمين التفاعل مع الفيديوهات عبر الإعجاب أو التعليق أو التشارك، على غرار سائر المنشورات الأخرى، وفق «فرانس برس».

كذلك تشتمل الخدمة الجديدة على قوائم تشغيل محددة العناوين كتلك التابعة لخدمات البث التدفقي، بينها «سبوتيفاي» و«ديزر».

وأوضحت مسؤولة قسم تطوير الإستراتيجية الموسيقية العالمية في «فيسبوك» تمارا هريفناك في بيان: «لقد عملنا مع شركاء في الهند وتايلاند لإرساء أسس تجربة فيديوهات موسيقية على فيسبوك».

وتطلق الشبكة العالمية الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة بفضل اتفاقات شراكة مع شركات إنتاج موسيقي، بينها «سوني» و«يونيفرسال» و«وورنر» و«بي إم جي».

وتعد الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا مستخدميها بتقديم أعمال تبث للمرة الأولى ومضامين حصرية لفنانين، بينهم ج. بالفين، وكارول جي، وسيباستيان ياترا، وأليخاندرو فرنانديز، وكاليبري 50.

وأسهمت التسجيلات المصورة الموسيقية بصورة كبيرة في نمو «يوتيوب»، منصة الفيديو التابعة لـ«غوغل» والتي تعد أكثر من ملياري مستخدم شهريا.

وأدت تدابير الحجر المنزلي خلال وباء «كوفيد-19» إلى ازدياد كبير في معدلات استخدام المنصات الرقمية خصوصا الترفيهية، بما يشمل المسلسلات والموسيقى مرورا بألعاب الفيديو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا محور جديد للحرب الباردة بين طموحات بوتين ...
فيديو
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
بعد تدخل رجال الأمن ..إعادة تشغيل طرح الأحمال اليدوي لمحطة شرق طرابلس
ليبيا
ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: حراك إقليمي لإنتاج «الصخيرات 2»
ليبيا
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
ولد في ليبيا ... بريطانيا تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات «إم.آي.6»
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصابون بـ«كوفيد-19» يغامرون بحياتهم للحصول على بلازما المتعافين