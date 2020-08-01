«ناسا» قد ترجئ عودة مركبة «سبايس إكس» المأهولة إلى الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 05:17 مساء
بوب بنكن، يمين، وداغ هيرلي في قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، 30 مايو 2020 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن أول رائدي فضاء يبلغان محطة الفضاء الدولية في مركبة أميركية منذ نحو عقد قد لا يعودان إلى الأرض في الموعد المحدد، الأحد، بسبب الإعصار «أيساياس».

وانطلق بوب بنكن وداغ هيرلي من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة في 30 مايو داخل كبسولة «كرو دراغون» المصنعة من «سبايس إكس». وكان من المقرر أن يعودا بعد ظهر الأحد، قبالة سواحل فلوريدا، وفق «فرانس برس».

غير أن «ناسا» أشارت إلى أنها تتابع التطورات المتعلقة بالإعصار «أيساياس» الذي يقترب من فلوريدا، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارًا في هذا الشأن قبل نحو ست ساعات من انطلاق المركبة المقرر عند الساعة 23.34 بتوقيت غرينيتش، السبت.

وقال بنكن في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: «لا نتحكم بالأحوال المناخية وندرك أننا قادرون على البقاء فوق فترة أطول».

ومن الممكن أن تهبط المركبة في خليج المكسيك أو على طول السواحل الأطلسية في فلوريدا.

وأبدى رائدا الفضاء حماسة للعودة إلى الأرض بعد مهمة استمرت شهرين.

وقال بنكن: «ابني في السادسة من عمره وأنا أراه في الفيديوهات التي أتلقاها والمحادثات الهاتفية التي أجريها معه. لقد تغير كثيرًا».

وأصبح بوب بنكن وداغ هيرلي أول رائدي فضاء تنقلهما شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد مع وكالة «ناسا».

كذلك شكلت المهمة أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة منذ 2011 عند سحب المركبات الفضائية الأميركية من الخدمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: باراك أوباما يوجه لائحة اتهامية إلى دونالد ترامب
دولى
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يساعد في ابتكار اللقاحات المضادة لـ«كورونا»