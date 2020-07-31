مسبار ناسا في طريقه إلى المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 01:10 مساء
لحظة انطلاق صاروخ "أطلس 5" في فلوريدا، 30 يوليو 2020 (أ ف ب)

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس، بنجاح باتجاه المريخ الروبوت الجوال «برسفيرنس» المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة، ويفترض أن يصل إلى وجهته في فبراير 2021.

ويحمل المسبار معه أيضا مروحية صغيرة ستحاول إنجاز أول تحليق جوي على كوكب آخر، وفق «فرانس برس».

ومساء، أعلنت الوكالة أن المركبة الفضائية «مارس 2020» التي تحمل المسبار الجديد تواجه صعوبات تقنية وتسير باستعمال الأنظمة الأساسية فقط.

وقالت إن «المعطيات تشير إلى دخول المركبة الفضائية في حالة تُعرف بالوضع الآمن، ويرجح أن ذلك تم لأن جزءا من المركبة أبرد قليلا من المتوقع بينما كانت مارس 2020 في ظل الأرض».

وأضافت «حاليا، تكمل مهمة مارس 2020 تقييما شاملا لسلامة المركبة الفضائية لإكمال رحلتها نحو المريخ».

وأقلع صاروخ «أطلس 5» من إنتاج «يونايند لونش ألايانس» كما كان مقررًا عند الساعة 07,50 (11,50 ت غ) من كاب كانافيرال في فلوريدا.

وانفصلت الطبقة الأولى من الصاروخ بعد دقائق على الإقلاع قبل أن يدفع المسبار «برسفيرنس» إلى مساره باتجاه المريخ.

وقال رئيس الناسا جيم برانستاين إن المسبار «أرسل لنا للتو أول إشارة في اتجاه الأرض، الصاروخ في وضع جيّد وفي طريقه إلى المريخ».

وفي حال وصول المركبة من دون أضرار في 18 فبراير 2021 ستكون الخامسة التي تنجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وكل هذه المسابر أميركية لكن الصين أطلقت أول مركبة لها إلى المريخ الأسبوع الفائت ويتوقع أن تحط في مايو 2021.

ومن الممكن تواجد ثلاث مركبات جوالة موجودة على سطح المريخ السنة المقبلة مع المسبار الأميركي «كوريوسيتي» الذي قطع مسافة 23 كيلومترا على سطح الكوكب الأحمر منذ العام 2012.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%