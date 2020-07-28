شراكة دولية لحماية ضفادع بحيرة تيتيكاكا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 11:16 صباحا
ضفدعة عملاقة من بحيرة تيتيكاكا ولدت في الأسر في حديقة واتشيبا في البيرو، 6 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن متحف التاريخ الطبيعي، في بوليفيا، أن مؤسسات علمية عدة ستوحد جهودها لحماية ضفادع بحيرة تيتيكاكا العملاقة المهددة بالانقراض.

وأوضح المتحف في بيان «في إطار جهود منسقة، شكل فريق دولي لحماية ضفادع بحيرة تيتيكاكا العملاقة وضمان مستقبلها على المدى الطويل»، حسب «فرانس برس»،الإثنين.

ويشارك في هذا المسعى متحف التاريخ الطبيعي في بوليفيا وجامعة كاييتانو إيريديا (البيرو) وحديقة دنفر للحيوانات (الولايات المتحدة) ومنظمة «ناتشرل واي» غير الحكومة البيروفية ومتحف الحيوانات والجامعة الحبرية الكاثوليكية في الإكوادور. وهي تلقى دعما من الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية.

وضفدعة بحيرة تيتيكاكا العملاقة هي من الأكبر في العالم. في مطلع السبعينات قاس عالم المحيطات الفرنسي جاك-إيف كوستو نماذج منها يبلغ طولها 50 سنتمترا.

وثمة إقبال عليها بسبب فوائدها المفترضة في إثارة الشهية الجنسية وتعاني كذلك من تلوث البحيرة الواقعة على ارتفاع 3800 متر فوق مستوى البحر عند الحدود بين بوليفيا والبيرو.

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