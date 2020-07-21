«أديفينتا» تسعي لشراء وحدة الإعلان الإلكتروني بـ«إي باي»

صورة لشعار إي باي على أحد الهواتف الذكية (أ ف ب)

تعتزم شركة "أديفينتا" النرويجية المتخصصة في الإعلانات الإلكترونية شراء القسم المخصص للإعلان عبر الإنترنت في مجموعة "إي باي" الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وأميركية أن القيمة النهائية للصفقة قد تراوح بين ثمانية مليارات وتسعة مليارات دولار، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتستهدف الصفقة مجموعة "إي باي كلاسيفيدز غروب" التي تدير مجموعات متخصصة في الإعلانات الإلكترونية بينها "غامتري" البريطانية و"كيجيجي" في إيطاليا وكندا، وتوقع مصدر أن يُعلن عن الصفقة الإثنين أو الثلاثاء.

وتوقف التداول بأسهم "أديفينتا" وبتلك العائدة لمجموعة "شيبستيد" وهي أبرز المساهمين فيها، الإثنين بعدما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" قرب إبرام الصفقة.

وتتيح الصفقة في حال إتمامها لمجموعة "أديفينتا" مضاعفة حجمها، وقُدّرت قيمة الشركة عند الإقفال الجمعة بحوالى 8,5 مليارات دولار في بورصة أوسلو، وتعمل "أديفينتا" في 15 بلدا في شمال إفريقيا، وأوروبا أميركا اللاتينية.