دراسة: الإنسان قادر على التهام 84 هوت دوغ في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 05:10 مساء
مسابقة التهام الهوت الدوغ السنوية في نيويورك، 4 يوليو 2017 (أ ف ب)

بات أبطال التهام شطائر الهوت دوغ يعرفون حدود قدراتهم إذ أظهرت دراسة حللت نماذج حسابية لمسابقة أميركية في هذا المجال أن الإنسان لا يمكنه التهام أكثر من 84 منها في عشر دقائق.

وتساءل عالم فيزيولوجيا متخصص بالأداء الرياضي يوما ما إذا كان تطبيق النماذج المصممة للمسابقات الرياضة ممكنا على مسابقة التهام الهوت دوغ التي تنظم سنويا منذ أكثر من قرن في نيويورك، وفق "فرانس برس".

وتساءل أيضا في هذا الإطار إن كان بالإمكان تمرين الأمعاء كما تمرن العضلات.

وقال الباحث جيمس سموليغا معد الدراسة التي نشرت في مجلة "يايولدجي ليترز" إنه جمع بيانات من مسابقة "نايثنز فايمس هوت دوغ إيتينغ كونتيست" على مدى 39 عاما لإدراجها في برنامج إحصائي واستخدام معادلات رياضية "لمعرفة إن كان بالامكان تفسير طريقة تطور الأداء الغذائي بشكل كبير، من خلال رسم تخطيطي".

وأوضح الباحث من جامعة هاي بوينت الأميركية "تحسنت الأرقام القياسية بنسبة 700 % تقريبا على مر السنين وهو امر هائل مقارنة بأي حدث رياضي!"

ومن خلال الجمع بين نتائج هذه المعادلات والبيانات حول مطاطية الأمعاء البشرية تمكن من احتساب معدل الاستهلاك الأقصى ليصل إلى نتيجة 85 هوت دوغ في عشر دقائق.
وهذا العدد أكثر بعشرة من الرقم القياسي الحالي المسجل باسم الأميركي جووي تشيستنات.

ولتسهيل عملية الأكل، يغمس المتسابقون الخبز في المياه .

لكن هذا الإنجاز ليس في متناول الجميع و"من غير المرجح أن يكون شخص طبيعي قادرا على أكل أكثر من عشرة" هوت دوغ في عشر دقائق بحسب الدراسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»