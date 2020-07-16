«أبل» تطلق أولى مدوناتها الصوتية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 03:37 مساء
«أبل» تطلق أولى مدوناتها الصوتية عبر نشرة إخبارية يومية (أ ف ب)

تعتزم «أبل» إطلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية بما يشمل خصوصا نشرة إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة الأميركية العملاقة، التي كانت تكتفي بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها «أبل بودكاست».

وأشارت «أبل» في بيان أصدرته، الأربعاء، إلى أن البرنامج الجديد يحمل اسم «أبل نيوز توداي» ويعتمد على تطبيق «أبل نيوز» الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية، وفق «فرانس برس».

وتستعرض كل نشرة إخبارية أبرز التطورات كما عالجتها المقالات الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من صحفيين في «أبل نيوز».

وأوضحت المجموعة أن النشرة الصوتية الأولى التي طرحتها الخدمة، الأربعاء، تمتد على تسع دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بين سبع وثماني دقائق.

وستطرح «أبل نيوز توداي» مدونة صوتية يومية لخمسة أيام في الأسبوع قرابة الساعة السابعة بتوقيت نيويورك «11.00 ت غ». وهي ستكون متاحة مجانا، كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف «آي فون».

كذلك أطلقت المجموعة الأميركية العملاقة خدمة «أبل نيوز + أوديو ستوريز» التي ستطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعا إخباريا منشورا على «أبل نيوز +»، النسخة المدفوعة من «أبل نيوز» «9.99 دولار شهريا».

وتمتد كل حلقة في الإجمال بين 15 دقيقة و45، وسيشارك فيها ممثلون محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم «أبل» طرح ما يقرب من 20 حلقة أسبوعيا.

وتتوافر «أبل نيوز» في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا وفق «أبل».

وتشكل هذه البرامج الصوتية التي تنتجها «أبل» من دون شركاء خارجيين، خطوة أولى للمجموعة العملاقة على طريق إنتاج مضامين أصلية على شكل مدونات صوتية.

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