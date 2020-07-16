اختراق حسابات مشاهير وسياسيين على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 01:33 مساء
اختراق حسابات مشاهير وسياسيين على «تويتر» (أرشيفية:انترنت)

تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على «تويتر»، منها حساب جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، ومايك بلومبرج، ومغني الراب الأميركي الشهير كاني ويست، للاختراق الإلكتروني فيما يبدو الأربعاء.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين، منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك، وحساب شركة «أبل» وشركة «أوبر»، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية «بيتكوين»، وفقا لوكالة «رويترز».

وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة، وقالت «تويتر» في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا قريبا.
 

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