سبوتيفاي أصبحت متوافرة في 13 بلدا جديدا

شعار ٍ"سبوتيفاي" في صورة ملتقطة في باريس (أ ف ب)

أعلنت خدمة "سبوتيفاي" السويدية العملاقة للبث الموسيقي التدفقي في بيان على موقعها أنها باتت متاحة في روسيا وكازاخستان و11 بلدا آخر من أوروبا الشرقية.

وقال مسؤول في المجموعة في البيان "يشكل توفير الخدمة في هذه الأسواق الثلاث عشرة محطة مهمة في تطوير سبوتيفاي لأننا نستقبل بذلك عشاق موسيقى وفنانين في أسواق موسيقية ناشئة مثل روسيا حيث البث التدفقي في طور الانتشار الواسع"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وإلى جانب روسيا ستكون خدمات "سبوتيفاي" متوافرة أيضا في ألبانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكازاخستان وكوسوفو ومولدافيا ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا.

وبعد هذا الاعلان تصبح خدمات "سبوتيفاي" متوافرة في 92 سوقا، وتحتل روسيا المركز السابع عشر في سوق البث التدفقي العالمي إلا أن نموها يؤشر إلى أنها ستكون بين العشر الأوائل بحلول العام 2030.

وكانت "سبوتيفاي" أعلنت في الاول من أبريل أن إيراداتها في الربع الأول من العام بلغت 1,85 مليار يورو بارتفاع نسبته 22 %، أما ربحها الصافي فبلغ مليون يورو، وقالت الشركة السويدية يومها إن عدد مستخدميها النشطين يبلغ 286 مليونا.