مؤسسة أوروبية تحذر من مشاكل تلوث بسبب الكمامات والقفازات

كمامات وقفازات في قعر المتوسط قبالة شواطئ مدينة البترون شمال لبنان، 3 مارس 2020 (أ ف ب)

كشفت ناطقة باسم مؤسسة «تارا» البيئية، الأحد، أن كمامات وقفازات منتشرة في سبعة أنهر أوروبية كبيرة محذرة من خطر هذا التلوث البلاستيكي المرتبط بأزمة «كوفيد-19».

وأوضحت رومي هنتينغر، مسؤولة التعاون الدولي في المؤسسة لإذاعة، «فرانس إنتر» الفرنسية: «علماء في مختبرات شريكة (لمؤسسة تارا) عثروا على كمامات وقفازات بشكل منهجي» على ضفاف وشواطئ سبعة أنهر أوروبية في عينات أُخذت في يونيو، وفق «فرانس برس».

وأكدت أن «الوضع مقلق للمستقبل لأنه يمكن الاستنتاج أن كمامات وقفازات أخرى وصلت إلى البحر من الآن»، مشددة على أن الكمامات الأحادية الاستخدام المصنوعة من البوليبروبيلين «ستتفكك بسرعة».

والأنهر السبعة التي أُخذت عينات منها تندرج في إطار الأنهر التسعة الكبيرة في أوروبا التي جاب مياهها مركب المؤسسة العلمي في إطار مهمة حول جزئيات البلاستيك. وهذه الأنهر هي «تيمز» و«إلبه» و«راين» و«السين» و«الرون» و«إبرو» و«تيبر» و«غارون» و«لوار».

وأضافت: «ننتظر النتائج النهائية لهؤلاء العلماء الذين يدرسون الأنهر الأخرى أيضًا».

وكانت مهمة مركب «تارا»، التي استمرت من مايو إلى نوفمبر 2019، أظهرت وجود جزئيات بلاستيك في كل عينات المياه المأخوذة من هذه الأنهر، ما يبين أنها موجودة في الأساس في مجاري المياه هذه «وهي لا تتحلل في البحر بتأثير من الآشعة فوق البنفسجية والملح»، كما كان يظن العلماء على ما أوضح مارتن إيرتو قبطان هذا المختبر العائم.