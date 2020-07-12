«سبايس إكس» تؤجل إطلاق مجموعة جديدة من «ستارلينك»

قمر صناعي من كوكبة ستارلينك من إنتاج سبايس إكس، في سماء سفيندبورغ، فنلندا، 21 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلنت «سبايس إكس»، السبت، إرجاء إطلاق الدفعة العاشرة من أقمار صناعية ضمن كوكبة «ستارلينك»، المخصصة لتوفير خدمة الإنترنت السريع من الفضاء، وذلك للسماح بـ«عمليات تدقيق».

وغردت مجموعة «سبايس إكس»، التي أسسها إلون ماسك، قبل ساعة من الإقلاع الذي كان مقررًا عند الساعة 14.45 بتوقيت غرينتش السبت من فلوريدا: «عدلنا اليوم (السبت) عن إطلاق مهمة ستارلينك العاشرة لإتاحة مزيد الوقت لعمليات تحقق وتدقيق».

وأضافت الشركة ومقرها في كاليفورنيا: «تعمل الفرق على تحديد موعد جديد مناسب لإطلاقها»، حسب «فرانس برس».

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وليست هذه المرة الأولى التي تؤجل فيها هذه العملية، التي سيوضع بموجبها 57 قمرًا إضافيًّا في المدار. سبق أن أُرجئت في 8 يوليو وفي 26 يونيو، بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية.

وفي المجموع، طلبت «سبايس إكس» تراخيص لإطلاق 42 ألف قمر صناعي في الفضاء. وأطلقت أول دفعة من هذه الأقمار الصغيرة، في مايو 2019 وهي باتت تضم المئات منها.