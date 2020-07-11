منع بث إعلانات «العلاجات التحويلية» على «فيسبوك»

شعار فيسبوك في 28 أغسطس 2019 (أ ف ب)

منعت «فيسبوك» نشر أي محتوى على شبكتها للتواصل الاجتماعي يروج لـ«علاجات التحويل» الرامية إلى تغيير ميول المثليين الجنسية.

وحدّثت الشبكة الاجتماعية الرائدة قواعد الاستخدام الخاصة بمنصتيها «فيسبوك» و«إنستغرام»، للإعلان عن إلغاء مضامين تروج لهذه «العلاجات التحويلية»، التي تحمل مخاطر على الصحة الذهنية للأشخاص الذين يخضعون لها، حسب «فرانس برس»، السبت.

وقال ناطق باسم المجموعة الأميركية العملاقة: «لا نسمح بالتهجم على الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية».

وبحسب جمعية «أميريكن ميديكل أسوسييشن»، تشمل هذه الممارسات صدمات كهربائية وحرمان من الطعام.

وقال المسؤول في هذه الجمعية المعروفة الطبيب وليام كوبلر العام الماضي: «من الواضح لدينا في الجمعية أن هذه العلاجات التحويلية يجب أن تتوقف في الولايات المتحدة نظرا إلى خطرها على المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا».

وسنة 2013، دانت الرابطة الطبية العالمية هذه «العلاجات» واصفة إياها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان كما لا تتماشى مع الأخلاقيات الطبية.

كذلك طالب خبير في الأمم المتحدة الأربعاء بمنع هذه الممارسات عالميا.