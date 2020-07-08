علماء يكتشفون بقايا سمكة تعود لـ70 مليون سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 10:37 صباحا
بقايا متحجرة لسمكة من نوع كسيفاكتينوس كتلك المكتشفة في الأرجنتين عثر عليها في ولاية كانساس الأميركية وبيعت في مزاد في العام 2010 (أ ف ب)

أعلن فريق علمي، عبر مجلة «ألتشيرينغا»، العثور على بقايا متحجرة لسمكة عملاقة، تعود إلى الحقبة نفسها، التي عاشت فيها الديناصورات قبل 70 مليون سنة.

وأوضح علماء حفريات أرجنتينيون في بيان، أن المتحجرة التي عثر عليها في منطقة باتاغونيا هي «لسمكة يتجاوز طولها ستة أمتار»، حسب «فران برس»، الثلاثاء.

وشرح البيان أن هذه السمكة الكبيرة الحجم كانت تعيش في بحر باتاغونيا، «في نهاية العصر الطباشيري (أو الكريتاسي)، عندما كانت حرارة مياه البحر أكثر اعتدالاً مما هي راهناً».

وعثر على متحجرة هذه السمكة على مقربة من بحيرة كولهوي هوابيال، جنوب مقاطعة تشوبوت، على بعد 1400 كيلومتر جنوب بوينوس أيريس. وتتميز هذه السمكة بأنها آكلة للحوم وذات طابع عدائي.

وتنتمي هذه العيّنة إلى عائلة زيفاكتنيس، وهي من أكبر الأسماك المفترسة حجماً على وجه الكرة الأرضية، وفق ما أشار إليه البيان.

وأفاد العلماء بأن «جسم هذه السمكة كان نحيلاً، وكان ينتهي برأس ضخم يتميز بفكّ كبير وبأسنان قاطعة جداً يبلغ طولها سنتيمترات عدة».

وقال خولييتا دي باسكوا، وهي إحدى الباحثات في الفريق، إن «ثمة آثاراُ لوجود هذه الأسماك العملاق الآكلة اللحوم في أنحاء أخرى من العالم، وثمة حتى هياكل عظمية كاملة بقي محتوى الامعاء موجوداً في بعضه».

وإلى فترة قريبة، لم يكن عُثرَ بعد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية على أية بقايا لأسماك زيفاكتنيس، لكنّ نموذجاً منها اكتُشِفَ في فنزويلا قبل أعوام قليلة.

وثمة في الأرجنتين عدد كبير من المتحجرات العائدة إلى العصور الثلاثة: الثلاثي (أو الترياسي) والجوراسي والطباشيري، وتعود إلى حيوانات مختلفة عن تلك التي عثر عليها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19