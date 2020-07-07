«إنستغرام» يدعم «القصص» بميزة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 02:24 مساء

يسعى القائمون على «إنستغرام» دائما إلى تطوير تطبيقهم ودعمه بميزات جديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، خاصة خدمة «القصص» (Stories) التي تجتذب مستخدمي التطبيق.

وأصبح لدى بعض مستخدمي «إنستغرام» عبر الهواتف الذكية الفرصة لتجربة ميزة اختبارية جديدة، تهدف إلى إظهار أكبر عدد من أيقونات Stories في صفحة واحدة، حسب «gizchina».

وبات تظهر للمستخدم 8 أيقونات لـ«القصص» موضوعة في صفين تحت بعضهما، بدلا من 4 أيقونات كما هو الحال في نسخ التطبيق التقليدية على الهواتف.

وأضافت الميزة زرا جديدا بمجرد الضغط عليه سيظهر للمستخدم عدد أكبر من الأيقونات في صفحة واحدة، ليتمكن من اختيار إحداها بشكل سريع.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستساعد كثيرا أصحاب الهواتف الجديدة على الاستفادة من خدمة Stories، وخصوصا أن شاشات معظم الهواتف حاليا مصنوعة بشكل طولي، أي أن الشاشة ستعرض للمستخدم لائحة طويلة من أيقونات «القصص».

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