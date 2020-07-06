علماء يحققون في أسباب ظهور جليد زهري بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 04:37 مساء
لقطة جوية تظهر ثلجا زهريا على جبل باسو دي غافيا في إيطاليا، 3 يوليو 2020 (أ ف ب)

يحقق علماء في إيطاليا في ظاهرة غامضة تمثلت بظهور ثلج جليدي زهري في جبال الألب بسبب طحالب تسرّع تبعات التغير المناخي.

ويدور جدل بشأن مصدر هذه الطحالب، غير أن الباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا بياجو دي ماورو قال إن الثلج الزهري الذي ظهر في أجزاء من مجلدة بريسينا ناجم على الأرجح من نوع نباتي موجود أيضا في غرينلاند، وفق "فرانس برس".

وقال دي ماورو الذي أجرى دراسات سابقا بشأن الطحالب في مجلدة مورتراتش السويسرية "الطحالب ليست خطرة، هي ظاهرة طبيعية تحصل خلال الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى وأيضا في المناطق القطبية".

هذه النبتة المسماة علميا "أنسيلونيما نوردنسكيويلدي" موجودة في ما يعرف بـ"المنطقة الداكنة" في غرينلاند حيث يسجل أيضا ذوبان جليدي.

ويعكس الجليد في العادة أكثر من 80 % من أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي، لكن ظهور الطحالب يزيد من اللون الداكن على الجليد ما يجعله يمتص الحرارة ويذوب بسرعة أكبر.

وأشار دي ماورو إلى أن "كل ما يسبب اللون الداكن للثلج يؤدي إلى ذوبانه لأنه يسرّع امتصاص الأشعة".

وأضاف "نحاول تحديد الأثر الكمّي للظواهر الأخرى إلى جانب التأثير البشري على الارتفاع المفرط لحرارة الارض"، لافتا إلى أن وجود متسلقين وتجهيزات للتزلج له أثر أيضا على الطحالب.

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