«فقدان» صاروخ ناقل للأقمار الصناعية في نيوزيلندا

تجربة على صاروخ "إلكترون" التابع لشركة "روكيت لاب" في منطقة ماهيا بنيوزيلندا، 21 يناير 2018 (أ ف ب)

فقد صاروخ تجاري ناقل للأقمار الصناعية بعد إطلاقه الأحد، من قاعدة في نيوزيلندا، بحسب ما أعلنت شركة "روكت لاب" المالكة له.

وكتب مؤسس الشركة ومديرها بيتر بيك عبر "تويتر"، "فقدنا هذه الرحلة في وقت متأخر خلال المهمة"، وفق "فرانس برس".

وقال "أنا آسف جدا للفشل في وضع الأقمار الصناعية لزبائننا اليوم" في المدار، مضيفا "نؤكد لكم أننا سنحدد المشكلة ونصححها ونعود إلى منصة الإطلاق قريبا".

وتقدم "روكيت لاب" نفسها على أنها شركة أميركية تتخذ مقرا لها في نيوزيلندا. ومن بين المستثمرين فيها شركات أميركية معروفة هي "كوسلا فنتشرز" و"بيسيمر فنتشر بارتنرز" و"لوكهيد مارتن" و"بروموس فنتشرز" و"داتا كوليكتيف".

هذه المهمة الفاشلة كانت الثالثة عشرة التي تنفذها "روكيت لاب".

وأشارت "روكيت لاب" في إعلان عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها واجهت "مشكلة" بعد أربع دقائق على انطلاق المهمة. وأوضحت أنها تعمل مع السلطات الأميركية المعنية لتحديد سبب الحادث.

وأكد بيك أن الصاروخ كان يحمل سبعة أقمار صناعية لشركات "سبايسفلايت" و"كانون إلكترونيكس" و"بلانيت" و"إن سبايس ميشنز".