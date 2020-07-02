«مايكروسوفت»: تدريب 25 مليون شخص على التقنيات الرقمية

شعار شركة "مايكروسوفت" (أ ف ب)

تنوي «مايكروسوفت» تدريب 25 مليون شخص بحلول نهاية 2020 على المؤهلات الضرورية لإيجاد عمل أو البقاء على اطلاع، في عالم شهد تسارعا في عملية الانتقال إلى التقنية الرقمية بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال رئيس شركة المعلوماتية العملاقة براد سميث: «تتمثل إحدى الخطوات الضرورية لتعزيز حصول انتعاش اقتصادي سليم وناجح في توسيع الحصول على المؤهلات الرقمية الضرورية لتولي وظائف جديدة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة إنها ستخصص منحا بقيمة 20 مليون دولار لمنظمات غير ربحية في إطار هذه المبادرة، وسيوجه ربع هذه المنح إلى منظمات يديرها أشخاص ملونون، وتخدم هذه الفئات في الولايات المتحدة، على ما أوضح سميث.

وأشار إلى أن «جميع أقسام شركتنا ستشارك في هذه المبادرة، وهذه مبادرة تكنولوجية شاملة ترتكز على تكنولوجيا البيانات والتكنولوجيا الرقمية».

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أزمة «كوفيد-19» كان لها أثر أكبر بكثير على الوظائف مما كان يعتقد سابقا، محذرة من أن الوضع في القارة الأميركية بشكل خاص.