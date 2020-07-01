حاسب فائق لعشاق ألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:52 صباحا

أطلقت شركة آسو مجموعة مميزة من الأجهزة كان أبرزها TUF Gaming A15، ضمن خطتها لإنتاج الحواسب المخصصة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو.

وزودت آسوس هذا الجهاز بهيكل مميز مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات، بوزن 2.2 كلغ، وأبعاد (260/255/28.5) ملم، مجهز بلوحة مفاتيح فيها إضاءة داخلية وأزرار متينة بعضها ملون بألوان محددة لتسهيل عمليات التحكم بالألعاب، وفق «ixbt».

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج ثماني النوى من نوع AMD Ryzen 7 4800H، أو معالج Ryzen 9، إضافة إلى منفذين لبطاقات الذاكرة العشوائية يستوعب كل منهما بطاقة ذاكرة 16 غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع Micron 2200V MTFDHBA1T0TCK, M.2, NVMe, PCIe x4 بسعة 1 تيرابايت.

وزودت آسوس هذا الجهاز بشاشة IPS بحجم 15.6 بوصة بدقة عرض ( 1920/1080) بيكسل و بتردد 144 هيرتزا، يمكنها الاستجابة بسرعة كبيرة لتغيرات الصور والفيديوهات.

وحصل الحاسب أيضا على بطاقة رسوميات GeForce GTX 1650، وعلى بطارية باستطاعة 90 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 24 ساعة متواصلة، إضافة إلى منفذ USB 3.1، ومنفذ Type-C، ومنفذ USB 3.0 Type-A، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ HDMI 2.0b للاتصال مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 720 بيكسل، ونظام التشغيل Windows 10 Pro، كما له القدرة على الاتصال لاسلكيا مع شبكات بلوتوث وشبكات Wi-Fi 5.

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