بالفيديو: سحابة كثيفة من أفريقيا تلف هافانا وجزر الكاريبي وفلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 03:17 مساء
سحابة الغبار فوق العاصمة الكوبية، 24 يونيو 2020 (أ ف ب)

لفت سحابة ضخمة من الغبار قادمة من صحراء غرب أفريقيا الجزء الأكبر من كوبا، الأربعاء، وبدأت تؤثر على جودة الهواء في فلوريدا، ما أثار دعوات إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي للبقاء في المنزل.

وعبرت سحابة الغبار المحيط الأطلسي آتية من أفريقيا وغطت جزيرة بورتوريكو الكاريبية منذ الأحد، وضربت جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة، الأربعاء، وفق ما أعلنت السلطات.

ومن المتوقع أن تسوء أحوال العاصمة الكوبية هافانا، الخميس، كما أفاد متخصصون في الجزيرة الشيوعية، وفق «فرانس برس».

وقال فرانسيسكو دوران رئيس علم الأوبئة في وزارة الصحة، إن السحابة من المرجح أن «تزيد من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية».

وأوضحت وزارة الصحة في ميامي أن جودة الهواء في المدينة «معتدلة» حاليا، طالبة من الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي البقاء في منازلهم.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية في جزر غوادالوب ومارتينيك في منطقة البحر الكاريبي السكان من أن المنطقة تواجه أسوأ سحابة ضبابية منذ عقد على الأقل. وينتقل غبار الصحراء، مدفوعا برياح قوية، عبر المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا خلال فصل الربيع في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال خوسيه روبييرا، خبير الأرصاد الجوية في كوبا، إن كثافة سحابة الغبار الحالية فوق كوبا «أعلى بكثير من المستويات الطبيعية»، مضيفا: «ستكون كثافة الغبار فوق العاصمة الأقوى غدا».

وفي هافانا، قال العالم أوجينيو موخينا إن هذه الظاهرة «تسبب تدهورا ملحوظا في جودة الهواء»، موضحا أن سحب الغبار محملة بمواد «ضارة للغاية لصحة الإنسان».

وذكر من هذه المواد «معادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والسيليكون والزئبق». وقال إن الغيوم تحمل أيضا «الفيروسات والبكتيريا والفطريات والعث الممرض والمكورات العنقودية والملوثات العضوية».

سحابة الغبار القادمة من غرب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)
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