خاصية في «سيري» لمكافحة سوء سلوك الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 04:14 مساء
محتجون خلال تظاهرة في سياتل، 18 يونيو 2020 (أ ف ب)

أثارت الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد عنف الشرطة استحداث خاصية ضمن برنامج المساعد الصوتي "سيري" على أجهزة "آي فون" تسمح للمستخدمين بدء تسجيل فيديو أثناء توقف حركة المرور إذا أساء عناصر الشرطة السلوك.

وهذه الخاصية التي ابتكرها مطور البرامج روبرت بيترسن تسمح لهواتف "آي فون" بدء التسجيل من خلال القول لـ"سيري"، "أنا أتعرض للتوقيف"، وفق "فرانس برس".

وحظيت خاصية "سيري بوليس شورتكات" باهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تشارك بيترسن هذا الأسبوع رابطا بأحدث نسخة من هذه الخدمة التي أطلقت قبل عامين.

وقال بيترسن على تطبيق "ريديت"، "قد تكون هذه الميزة مفيدة عندما يجري توقيفك من قبل الشرطة".

وأوضح أنه بعد إعطاء الأمر لـ"سيري"، يبدأ تسجيل الفيديو من خلال الكاميرا الأمامية للهاتف، وترسل نسخة إلى شخص معين.

ويجب على المستخدمين تنزيل الخاصية وهي ليست جزءا من نظام تشغيل هواتف "آي فون".

وأثار مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو ضجة في الولايات المتحدة وفي الخارج حول عنصرية الشرطة وعنفها.

وأصبحت مقاطع الفيديو المسجلة بالهواتف الذكية التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من الأدلة ضد سوء سلوك الشرطة.

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