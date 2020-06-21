سكان شرق أفريقيا شاهدوا «حلقة النار»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 10:40 صباحا
القمر يحجب نور الشمس خلال كسوف حلقي في كوروكشيترا في الهند في 21 يونيو 2020 (أ ف ب)

شاهد سكان شرق أفريقيا، الأحد، كسوفا نادرا للشمس يسمى «حلقة النار»، وذلك بالتزامن مع الانقلاب الصيفي.

وبدأت هذه الظاهرة الفلكية بعيد شروق الشمس في وسط أفريقيا، وعبرت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وشمال إثيوبيا قبل أن تتجه إلى آسيا، لتنتهي في المحيط الهادئ جنوب جزيرة غوام عند الساعة 09,32 بتوقيت غرينتش، حسب «فرانس برس».

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر، الذي يمر بين الأرض والشمس، قريبا بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا حلقة رفيعة من الشمس مرئية.

طالع: هؤلاء فقط يمكنهم مشاهدة «حلقة النار»

وتمكن الفضوليون في نيروبي عاصمة كينيا البعيدة عن المسار المثالي للظاهرة، من رؤية الكسوف جزئيا إذ غطت الغيوم لثوان اللحظة المحددة التي حجب فيما القمر كليا تقريبا نور الشمس.

وقالت سوزان مورابانا مؤسسة برنامج «ترافيلينغ تلسكوب» التعليمي «رغم ذلك كان الأمر رائعا فأنا شغوفة جدا بظواهر الكسوف والخسوف. وهي من الأمور التي جعلتني أهتم بعلم الفلك».

وتتزامن الظاهرة مع حلول أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، خلال الانقلاب الصيفي، عندما يميل القطب الشمالي للأرض بشكل مباشر نحو الشمس.

وفقط 2% من سطح الأرض سيكون مشمولا بالكسوف الكامل الأمر الذي يجعل الظاهرة استثنائية.

ويحدث الكسوف الشمسي دائما قبل أسبوعين تقريبا من الخسوف القمري أو بعده، عندما يتحرك القمر في ظل الأرض.

وخسوف القمر يكون مرئيا من نصف الأرض تقريبا. وسيكون هناك كسوف شمسي ثانٍ في العام 2020 في 14 ديسمبر فوق أميركا الجنوبية. ونظرا إلى أن القمر سيكون أقرب قليلا إلى الأرض، سيحجب ضوء الشمس كليا.

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