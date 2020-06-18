تغريدات صوتية على «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 05:37 مساء
شعار شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» (أ ف ب)

أعلن «تويتر» الأربعاء، أنه سيضيف ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية بدلا من التغريد كتابة فقط.

وستنشر التغريدات الصوتية على تطبيق «تويتر» المصمم خصيصا لأجهزة «أبل» خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لمصممة المنتجات مايا باترسون، وكبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان، وفق «فرانس برس».

وقال الثنائي: «في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة».

وأضافا: «لذلك، بدءا من اليوم، سنختبر ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر.. صوت المستخدم».

وستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية، وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة، وفقا لباترسون وبورغوان.

وأوضح الزوج: «سيتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الأخرى».

ولم يحدد «تويتر» متى ستصبح هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام «أندرويد».

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