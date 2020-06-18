تأجيل إطلاق صاروخ «فيغا» بسبب الأحوال الجوية

صاروخ فيغا في قاعدة كورو، فبراير 2015 (أ ف ب)

أعلنت «أريان سبايس» في بيان أن إطلاق صاروخ «فيغا» الأوروبي الذي كان مقررا مساء الخميس، من كورو في غويانا الفرنسية لوضع مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة، قد أجّل بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وأشارت «أريان سبايس» إلى أن أقرب موعد إطلاق قد يكون السبت، في الساعة 22.51 بتوقيت كورو «03.51 صباحا بتوقيت باريس صباح الأحد» «وفقا لحال الطقس»، وفق «فرانس برس».

وكانت عملية الإطلاق مقررة الخميس، في الساعة 22.15 توقيت كورو من ميناء الفضاء الأوروبي. وأجلت لثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا المستجد».

وهذا الحدث يمثل تحديا حاسما للمستقبل الفضائي لأوروبا التي ستدخل سوقا مزدهرة، وحيث تشتد المنافسة خصوصا من جانب «سبايس إكس». ولدى «فيغا» مهمة «في في 16»، وهي أول عملية إطلاق مشترك ستضع خلالها 53 قمرا صناعيا في مدار منخفض نيابة عن 21 زبونا من 13 دولة.

وتتكون هذه المجموعة من سبعة أقمار صناعية صغيرة «وزنها بين 15 و150 كيلوغراما»، بالإضافة إلى 46 قمرا صناعيا أصغر حجما يتراوح وزنها بين 300 غرام و11 كيلوغراما. وهي تستخدم لمهمات مختلفة بدءا من مراقبة الأرض وصولا إلى البحوث العلمية.