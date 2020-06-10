أدوات جديدة من «غوغل مابس» لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 10:41 صباحا
صورة تظهر تطبيق غوغل مابس على أحد الهواتف الذكية في 9 يونيو 2020 في ارلينغتون (أ ف ب)

في إطار الجهود الدولية لاحتواء وباء «كورونا»، يسهم «غوغل مابس» (خرائط غوغل) في مكافحة «كوفيد-19» من خلال إضافة أدوات للتطبيق واسع الاستخدام، صممت خصيصا لتجنب الازدحام والتنقل بشكل آمن، مع تقليل خطر الإصابة بالفيروس.

وسيتيح التطبيق بعض الخدمات في حال الاضطرار «للخروج سواء بالسيارة أو وسائل النقل العام»، وفق ما أوضح «غوغل مابس».

وفي البلدان المعنية بالتحديث «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والأرجنتين والبرازيل وتايلاند...»، سيتلقى المستخدمون تنبيهات إذا تأثرت رحلتهم بالمترو أو الحافلة بالقيود المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

كما سيتلقاها أيضا سائقو السيارات، الذين يستعدون لعبور الحدود الأميركية مع كندا والمكسيك في حال وجود ضوابط إضافية.

وستعرض تنبيهات للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق للانتقال إلى المراكز الطبية، أو مراكز اختبار «كوفيد-19» لتجنب الازدحام.

ويستخدم تطبيق «غوغل مابس» البيانات من مواقع السلطات الوطنية والمحلية، وبيانات المستخدم تبقى مجهولة الهوية لتجنب اختراق مبدأ احترام الخصوصية.

وأوضح «غوغل مابس» أنه «بهدف احترام قواعد التباعد الاجتماعي، سينبّه الركاب بالحشود المحتملة في العربات والمحطات».

وعند توافر البيانات، سيتمكن المستخدمون من استشارة التطبيق ومعرفة أوقات الذروة في كل محطة.

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