رائدا فضاء روسيان يتعادلان مع بطل شطرنج على الأرض

رجلان يلعبان الشطرنج في حدائق لوكسمبورغ في باريس (أ ف ب)

واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء، بطل شطرنج موجودًا على الأرض خلال مباراة بثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل.

وتسلح أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر بجهاز لوحي بدلاً عن رقعة الشطرنج وواجها في حالة انعدام الجاذبية الاستاذ الدولي الكبير في اللعبة سيرغي كارياكين، الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت محطة الفضاء الروسية «روسكوسموس» المباراة مباشرة عبر «يوتيوب، وانتهت على تعادل بعد حوالى 15 دقيقة، وعلق أناتولي إيفانيشين وجلس إلى جانبه إيفان فاغنر: «كان شرفًا عظيمًا لنا ألا نخسر».

وقال البطل سيرغي كارياكين من جهته: «إن المباراة كانت على حد السيف وبمستوى جيد» رغم قصرها، إذ لا يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة.

ونظمت المباراة في مناسبة مرور خمسين عامًا على أول مباراة شطرنج أُقيمت بين رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من يونيو 1970، وكانت الشطرنج لعبة شعبية جدًّا في كل أرجاء الاتحاد السوفياتي السابق.

ووصل الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأميركي كريس كاسيدي إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من أبريل بعد انطلاقهم من مركز بايكونور الروسي في كازاخستان، وانضم إليهم في 31 مايو الأميركيان بوب بنكن ودوغ هورلي في أول رحلة مأهولة نفذتها شركة «سبايس إكس»، وشكلت هذه المهمة عودة لمركبات النقل الأميركية لمحطة الفضاء الدولية بعد تسع سنوات على سحب المكوكات الأميركية، وكان الأميركيون يتجهون إلى المحطة في تلك الفترة بواسطة صواريخ روسية «سويوز».