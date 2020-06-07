«زين» تطبيق صيني جديد يحاول منافسة «تيك توك»

صورة تظهر صفحة تحميل على "آبل ستور" لتطبيق "زين" الصيني، 5 يونيو 2020 (أ ف ب)

يطمح تطبيق "زين" الصيني الجديد إلى منافسة "تيك توك" الذي يحظى بشعبية واسعة، وهو يعمد إلى دفع مستخدميه للاطلاع على مقاطع مصورة ويسجل عمليات تحميل كثيرة في الولايات المتحدة.

ووجهة "زين" البينية شبه مماثلة لـ"تيك توك" وتقترح أشرطة فيديو قصيرة لتشاركها، غالبا ما تكون مضحكة أو تظهر مستخدمين آخرين يقومون بأداء على موسيقى إيقاعية، وفق "فرانس برس".

وسمحت هذه الصيغة لـ"تيك توك" الصيني بفرض نفسه سريعا في الخارج ليصبح التطبيق المفضل للمراهقين مع أكثر من 800 مليون مستخدم. وهذا أول نجاح كبير لشركة "بايتدانس" الصينية الناشئة على الصعيد العالمي.

إلا أن "زين" المتوافر راهنا في الولايات المتحدة وكندا فقط فيريد أن يذهب أبعد من ذلك.

ولتحقيق ذلك، يدفع التطبيق الذي أطلقته الشهر الماضي "كيوايشو" ثاني أكبر شركة صينية لتشارك المقاطع المصورة، المال للمستخدمين الذين يدعون أصدقاءهم إلى تحميل التطبيق بمبلغ قد يصل إلى 20 دولارا عن الشخص الجديد ووفقا لنشاطه عبر المنصة.

وتسمح معاينة فيديوهات عبر "زين" أيضا بكسب نقاط يمكن تحويلها بعد ذلك إلى المال.

ونظام المكافآت هذا منتشر في الصين حيث لا تتردد شركات ناشئة بانتزاع مستخدمين من منافسين لها يقترحون عادة خدمات مماثلة. وكانت شركة "كوتوتياو" المدرجة أسهمها في بورصة "ناسداك" أول من لجأ إلى هذه الصيغة.

وتراهن "كيوايشو" على تصدير هذه الصيغة إلى اميركا الشمالية حيث نجح عدد قليل من التطبيقات في تحقيق أرباح من خلال الدفع إلى المستخدمين.

ولتجنب أي جدل، تتكتم "زين" على أصولها وتكتفي على موقعها الإلكتروني بذكر عنوان وحيد في في الولايات المتحدة في بالو إلتو بولاية كاليفورنيا.

وقال ناطق باسم التطبيق إن "زين هو منتج موجه للسوق الأميركية".