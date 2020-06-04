روبوت في تايلاند على شكل كلب يساعد على تعقيم اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 02:31 مساء
روبوت على شكل كلب يعمل بشكبة الجيل الخامس يوزع معقم لليدين بمركز تجاري ببانكوك (أ ف ب)

يساعد روبوت على شكل كلب سمي «كاي 9» على توفير معقم لليدين للأطفال والمتبضعين في مراكز تجارية في تايلاند، في إجراءات لافتة للوقاية من «كوفيد-19»، فيما البلاد تخفف القيود المفروضة في هذا المجال.

وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس للتحكم بالروبوت ما يؤمن له تفاعلا فوريا وسريعا مع الناس، ويجوب «كاي 9» وهو يحاكي تصرفات كلب في مركز «سنترال وورلد» التجاري في وسط بانكوك، مستقطبا انتباه الأطفال الفضوليين المتحمسين للحصول على المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت بيترا ساكتيديبانبوبان التي تعنى بالتسويق في شركة «ادفانسد إينفو سرفيزس» للاتصالات النقالة: «يسهل الروبوت على الناس تعقيم أيديهم في إجراء وقائي في ظل انتشار كوفيد-19»، وتأمل الشركة في نشر شبكة الجيل الخامس بشكل واسع للهواتف الذكية بحلول نهاية السنة الحالية.

وللروبوت «كاي 9» زملاء هم «روك» الذي يقيس حرارة الجسم و«ليزا» الذي يعنى بخدمة الزبائن، وأوضحت بترا: «يرى الناس أن كاي 9 لطيف جدا». مضيفة أن الشركة تأمل في أن تزول المخاوف من حلول الروبوتات مكان البشر، وأضافت: «الروبوتات موجودة لمساعدة الناس وليس للحلول مكانهم».

إلا أن المتبضعة لاباسانان بوراناباتباكورن «29 عاما» لم تقتنع كثيرا بالروبوت، ورأت أن هيكل الروبوت «كاي 9» الآلي يثير «بعض الخوف»، إلا أنها أقرت بأن توفيره معقم اليدين «فكرة جيدة»، وبدأت تايلاند ترفع تدريجيا القيود المفروضة على فتح المتاجر التي تتخذ إجراءات وقائية، مثل فصل الزبائن في المطاعم أو وضع فواصل بلاستيكية.

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