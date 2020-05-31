كاميرا فائقة لهاتف «Realme» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 02:28 مساء

طورت شركة «Realme» الصينية هاتفها الجديد، يتميز بكاميرا ذات قدرات تصوير فائقة.

وتأتي الكاميرا الأساسية لهذا لهاتف X3 SuperZoom بأربع عدسات، عدسة بدقة 64 ميغابيكسل بميزة التثبيت الإلكتروني للصورة، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، وعدسة ثالثة بدقة 8 ميغابيكسل، ورابعة بدقة 2 ميغابيكسل فيها حساس خاص يدعم ميزة التقريب الرقمي بمعدل 60x، وفق «روسيا اليوم».

أما الكاميرا الأمامية له فأتت مزدوجة، فيها عدسة بدقة 32 ميغابيكسل مزودة بحساس Sony IMX616، وعدسة أخرى بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة واسعة f / 2.2.

ويدعم الأداء المميز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus ثماني النوى، أنويته من نوع Kryo 485 بتردد 2.9 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي LPPDDR4 بحجم 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 بحجم 256 غيغابايت.

كما زودته «Realme» يمعالج رسوميات «Realme» بتردد 675 ميغاهيرتز، وشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass 5.

وحصل الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشريحة للاتصال عبير شبكات Bluetоoth 5، ومنفذ USB-C، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهيكل محمي من الماء والغبار بأبعاد 163.9 × 75.8 × 9.4 ملم يزن 195 غ، إضافة إلى نظلم تشغيل Android 10 مع واجهات Realme UI.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممرضة حامل تروي محنتها مع وباء «كوفيد-19»