مونتريال تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال مايو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 01:34 مساء
أولاد يلهون أمام نوافير مياه في مونتريال في يوليو 2018 (أ ف ب)

كشفت خدمة الأرصاد الجوية الكندية أن مونتريال سجلت، الأربعاء، أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر مايو، بلغت 36.6 درجة مئوية.

وفي مطار بيار إليوت ترودو الدولي في مونتريال، بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية ما يجعل هذه المدينة الأكثر حرا في البلاد.

وهذه ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة في المدينة منذ أغسطس 1975 عندما بلغت 37.6 درجة مئوية. وسجل الرقم القياسي السابق لشهر مايو 34.7 درجة مئوية في العام 2010.

وفي أونتاريو المجاورة، حققت أوتاوا أيضا رقما قياسيا بلغ 35 درجة مئوية لكن مع الرطوبة، شعر سكانها بأن درجة الحرارة 40 درجة مئوية في المدينتين.

وفي تورونتو، افتتحت ستة مراكز تبريد للسكان فيما أصدرت السلطات تحذيرات من الحرارة الشديدة.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الكندية إن درجات الحرارة «استثنائية» في هذا الوقت من العام في كندا خصوصا بعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط الثلوج.

وأضاف أن ذلك يعود إلى موجة حارة ورطبة آتية من خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة التي شهدت درجات حرارة مماثلة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الجمعة أو السبت، مع وصول موجة باردة مترافقة مع أمطار غزيرة.

وصلت درجات الحرارة الحارقة في الوقت الذي بدأت فيه كندا تخفيف إجراءات العزل الهادفة إلى كبح انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وكان الكنديون يتلهفون للخروج والحصول على بعض الترفيه.

وسجلت مونتريال 6900 وفاة بوباء «كورونا» أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الوفاة الناجمة عن الفيروس في كندا.

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