«إنستغرام» يكشف عن أدوات تمكن نجوم الفيديو من كسب المال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 04:19 مساء
«إنستغرام» يكشف عن أدوات تمكن نجوم الفيديو من كسب المال (أرشيفية:انترنت)

أعلن تطبيق «إنستغرام» المملوك لـ«فيسبوك» الأربعاء، عن أدوات جديدة تمكن الناس من كسب المال عن طريق مقاطع الفيديو التي ينشرونها، في إطار المنافسة على المواهب الخلاقة في سوق محتوى الفيديو الذي يزداد ازدحاما.

وسيبدأ «إنستغرام»، الذي يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعي الصيت الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، في السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع «شارات» لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي، وفقا لوكالة «رويترز».

وسيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية «آي.جي.تي.في» للفيديو، حيث ستذهب نسبة 55% من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو، وللبدء في اختبار الأدوات الجديدة، اختار «إنستغرام» بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيكتوك المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.

وكان «فيسبوك» نفسه قد طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادي من وراء قاعدة معجبيهم في العام 2018، بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق «يوتيوب».

وقال جاستن أسوفسكي كبير مسؤولي التشغيل في «إنستغرام» إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هي 0.99 و1.99 و4.99 دولار، بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل، وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات في بداية الأمر.

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