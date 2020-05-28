الجراد الصحراوي يهاجم الهند

صورة مؤرخة في 25 مايو 2020 تظهر أحد السكان في جايبور يحاول إبعاد الجراد (أ ف ب)

تكثف السلطات الهندية جهودها، لمواجهة أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي على المحاصيل، عبر غرب البلاد ووسطها.

وهذه أسوأ موجة من هذا الحشرات في البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حسب «فرانس برس».

وأرسلت طائرات دون طيار وجرارات زراعية وسيارات لتعقب هذه الحشرات الشرهة ورشها بالمبيدات الحشرية.

ودمر الجراد إلى حد الآن ما يقرب من 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

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وقال نائب مدير منظمة «لوكوست وورننغ أورغنايزيشن» الحكومية، ك.ل. غورجار: «ينشط ما يتراوح بين ثمانية وعشرة أسراب في أجزاء من راجستان وماديا براديش».

وتسببت الحشرات بأضرار جسيمة للمحاصيل الموسمية في الولايتين، ما أدى إلى القضاء على الآمال المتبقية للعديد من المزارعين الذين يعانون أصلا من تأثير تدابير الإغلاق الصارمة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

ودمّرت أسراب الجراد المحاصيل في الأراضي الزراعية لباكستان المجاورة في أبريل قبل دخولها راجستان.

وأوضح غورجار أن هناك أسرابا صغيرة نشطة أيضا في عدد قليل من الولايات عبر الهند.

ويمكن لسرب مؤلف من 40 مليون من الجراد أن يأكل ما يعادل الطعام، الذي يتناوله 35 ألف شخص، أو ستة أفيال، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ويحذر الخبراء من أن الوضع قد يزداد سوءا، مع توقع وصول المزيد من أسراب الجراد إلى الهند عبر باكستان من القرن الأفريقي في يونيو.

أتاحت الأمطار الغزيرة والأعاصير «فرصة» لمجموعات الجراد في شبه الجزيرة العربية للتكاثر والنمو السريع أوائل العام الماضي، وفقا للأمم المتحدة.

ولم تشهد الهند أسراب جراد بهذا الحجم، منذ العام 1993، وفق ما أوضحت المنظمة.