إطلاق أسماء مستوحاة من «كورونا» على أسدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 11:47 صباحا
أسدا البوما بانديميا وكوارنتين في حديقة حيوانات آفريكا بيو زو في المكسيك في 23 مايو 2020 (أ ف ب)

شهدت حديقة حيوانات في شرق المكسيك ولادة أسدي بوما، وأطلق عليهما «بانديميا» و«كوارنتينا».

وولد الأسدان في 20 مارس، بعد خمسة أيام من ولادة نمر صغير أطلق عليه اسم «كوفيد» في حديقة الحيوانات هذه في مدينة قرطبة في ولاية فيراكروز «شرق»، حسب «فرانس برس».

وقال غونزالو رودريغيز المسؤول في حديقة حيوانات «آفريكا بيو زو» إن هذين الاسمين «بانديميا» و«كوارنتينا» «مرتبطان بتوعية العالم بأنه يتعين علينا أن نكون أكثر مسؤولية وتوحدا في مواجهة الأزمة»، مشيرا إلى وباء كورنا «كوفيد-19» وما يصاحبه من تبعات تظهر واضحة في الأسماء التي أطلقت على هذه الحيوانات.

وينتمي والدا أسدي البوما إلى عائلة من حيوانات البوما، التي استردت من سيرك بعد إقرار قانون في العام 2015 يحظر عروض الحيوانات في المكسيك.

وأوضحت كيتزيا رودريغيز الطبيبة البيطرية العاملة في حديقة الحيوانات: «ولدا بعد تزاوج طبيعي خلال فترة الحجر الذي فرض لمواجهة وباء كوفيد-19».

وتعتقد أن الحمل سُهل لمدة ثلاثة أشهر، بعد انخفاض مستوى الإجهاد وقلة التلوث بسبب الحجر. وتابعت: «لم يكن هناك أي شخص في حديقة الحيوانات. يمكن وجود الزوار أن يسبب إجهادا لهذه الحيوانات».

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