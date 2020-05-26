دخان حرائق أستراليا مسؤول عن مئات الوفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 04:52 مساء
إطفائي يمر بأشجار تحترق حول مدينة ناورا الأسترالية، 31 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

تسبب الدخان المنبعث من حرائق الغابات التي أتت على مساحات شاسعة في أستراليا بوفاة 445 شخصًا وإدخال أكثر من أربعة آلاف آخرين إلى المستشفى، بحسب أخصائية جرى الاستماع إليها الثلاثاء، في إطار تحقيق فتحته الحكومة بشأن هذه الكارثة.

وقضى أكثر من ثلاثين شخصًا في النيران التي أتت أيضًا على آلاف المساكن منذ اندلاعها في سبتمبر وحتى توقفها في فبراير، وفق «فرانس برس».

وقالت أخصائية في الصحة البيئية استمعت إليها الثلاثاء، لجنة التحقيق الملكية المكلفة تحضير أستراليا بصورة أفضل لمواجهة الكوارث الطبيعية، إن حصيلة الخسائر البشرية للحرائق أعلى بكثير من الرقم المعلن إذا ما أُخذت في الاعتبار تبعات الدخان المنبعث من النيران.

وأوضحت فاي جونستون الأستاذة المساعدة في معهد منزيس للبحث الطبي في جامعة تاسمانيا أن بحوثها تظهر وفاة 445 شخصًا جراء الحرائق، إضافة إلى دخول 3340 شخصًا إلى المستشفى وإدخال 1373 شخصًا إلى قسم الطوارئ.

وأضافت: «تشير تقديراتنا إلى أن النفقات الصحية المتصلة بالوفيات المبكرة والعلاجات في المستشفيات بلغت ملياري دولار أسترالي (1.32 مليار دولار أميركي»).

ولفتت جونستون إلى أن هذا المبلغ «أعلى بعشر مرات» من النفقات خلال السنوات الماضية.

وغطت سماء سدني لأسابيع عدة سحابة سميكة من الضباب السام في ظل احتراق مساكن كثيرة في المدينة الأكثر تعدادًا بالسكان في البلاد.

وشكلت مكافحة الحرائق في أستراليا محور تحقيقات كثيرة جاءت نتائجها متضاربة. ومن المفترض رفع تقرير عن التحقيق الدائر حاليًا قبل 31 أغسطس، أي قبل بدء موسم الحرائق المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
السفارة الأميركية: نفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق والمستعدين لحماية الحرية ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الملك الزاهد محمد إدريس السنوسي
ثقافة وفن
«داخلية الوفاق» تقرر إعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة
ليبيا
الأمير محمد الرضا يهنئ الأمة الليبية بعيد الفطر ويجدد الدعوة إلى المصالحة ...
ليبيا
حميدتي: قدمنا مبادرة للصلح في ليبيا رفضها حفتر ووافقت عليها «الوفاق»
ليبيا
المسماري يعلن القبض على «داعشي سوري» يقاتل مع قوات الوفاق
ليبيا
هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»
ثقافة وفن
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولارا