إصلاح أسوأ عيوب «غوغل كروم»

يستهلك متصفح «غوغل كروم» موارد الجهاز الذي يعمل عليه، وله تأثير كبير على عمر البطارية على أجهزة الحاسب المحمولة، وهذه هي أكبر عيوب المتصفح الشهير.

عند تشغيل مجموعة من علامات التبويب المفتوحة في كروم، ستجد نفسك ذاهبًا لتوصيل الشاحن بشكل أسرع مما كنت تتخيله، ومع ذلك، تتخذ «غوغل» الآن خطوات لمعالجة المشكلة، ولا عجب أن الأمر يتعلق بالإعلانات، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وأعلنت شركة «غوغل» أنها ستحمي مستخدمي متصفحها من الإعلانات ذات الموارد الضخمة قريبًا، لكنها جعلت الأمر يبدو كما لو كانت هذه قضية جديدة ظهرت حديثًا.

ويشكو الناس من المتصفح منذ سنوات، إلى حد أن البرامج التعليمية حول كيفية منع كروم من استنزاف عمر البطارية ظهرت على الإنترنت، وحاولت الشركة إصلاح مشكلة البطارية في الماضي أيضًا.

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ويعد الشيء الرائع في إعلان «غوغل» الجديد هو أن الشركة تريد إصلاح الأشياء، على الأقل رسميًا، حيث ترغب الشركة في حفظ بطاريات الأجهزة وخطط البيانات، وتزويدهم بتجربة جيدة على الويب، من الآن وصاعدًا.

سيتم فعل ذلك عن طريق تحديد الموارد التي يمكن للإعلان استخدامها قبل تفاعل المستخدم معه، فإذا خرق الإعلان القواعد الجديدة سيتم تعطيله، كما تقدم «غوغل» مثالًا لمتصفح كروم لنظام أندرويد، ولكن نأمل أن تعمل الميزة على سطح المكتب.

تقول الشركة إنها تستهدف (أكثر الإعلانات فظاعة) التي تستخدم عرض نطاق ترددي لوحدة المعالجة المركزية والشبكة أكثر من 99.9٪ من جميع الإعلانات المكتشفة لهذا المورد.

ستختبر «غوغل» الميزة في الأشهر المقبلة، وستقدمها إلى الإصدار الثابت من كروم في أغسطس.