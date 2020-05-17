«كوفيد-19» مفيد لصحة النحل

دركي إيطالي من وحدة متخصصة في حماية البيئة (يسار) يقدم لرئيس اتحاد مربي النحل في إيطاليا رافايله سيرونه (وسط) لوحا من خلايا النحل في روما في 14 مايو 2020 (أ ف ب)

ساهم تراجع معدلات التلوث في تحسن صحة النحل في روما بشكل ملحوظ، وهو ما يعد انعكاسا لمرحلة الحجر التي فرضتها السلطات الإيطالية لمكافحة وباء كوفيد-19.

وكان هذا التحسن واضحا بشكل خاص لدى حوالي 150 ألف نحلة، موجودة في ثلاثة قفران على سطح وحدة خاصة لقوات الدرك (كارابينيري) معنية بحماية البيئة والغابات ومقرها في وسط روما، حسب «فرانس برس».

وقدم وباء كوفيد-19 فرصة فريدة للباحثين مع توقف حركة المرور والتلوث والضجيج، في هذه المدينة الكبرى بين ليلة وضحاها، مع بدء تدابير الحجر في 9 مارس.

وانشغل الخبراء بمسألة معرفة الطريقة المتوقعة لتفاعل النحل في هذا الوضع. وأوضح المقدم في القوات الإيطالية، نيكولو جوردانو، لتلفزيون وكالة «فرانس برس» أن هذه الحشرات الملقحة تمثل «مصدر تنوع حيوي أساسي لكوكبنا».

طالع: اكتشاف طريقة تعرف النحل إلى الأشياء في الظلام

ويتضمن برنامج الدراسات بشأن النحل، الذي يديره نيكولو جوردانو، حوالى ثلاثين مجموعة أخرى في العاصمة الإيطالية تتشارك المعلومات في ما بينها.

وأشار رئيس الاتحاد الإيطالي لمربي النحل رافايله سيرونه إلى أن «تجربتنا وكل مشاريع تربية النحل في الأوساط الحضرية في العالم أجمع تعلمنا أن وضع النحل في المدن أفضل عموما من ذلك الموجود في الأرياف».

ولفت في هذا الإطار إلى وجود «مشكلات أقل (في المدن) متصلة بالمنتجات الكيميائية التي تقضي على الحشرات وبينها النحل، كما يمكن إيجاد تنوع أكبر في الأزهار».

وقال سيرونه «خلال فترة الحجر (...) كان النحل بصحة جيدة جدا ووجد كمية ضخمة من الرحيق وحبوب اللقاح».

أظهرت الفحوص أن جودة العسل تحسنت كما أن النحل وجد 150 نوعا مختلفا من الزهر في المنطقة مقارنة مع حوالى مئة نوع قبل فترة الحجر، بحسب سيرونه.

وتفقد عنصران في الدرك الإيطالي الخميس قفران نحل في روما مرتديين بزة واقية صفراء. وقال الكابورال جانلوكا فيلوني «لست مولعا بالحشرات، لكني بت أحبها الآن»، مشيرا إلى أنه بدأ يبدي اهتماما أكبر بالنحل بمرور الوقت.

ولا تهدف هذه البحوث إلى إنتاج العسل، غير أن هذا النحل ينتج ما لا يقل عن ثلاثين كيلوغراما منه سنويا «بمذاق روما»، على ما قال سيرونه مازحا.